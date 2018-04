Twenty-First Century Fox: Murdoch macht Zugeständnisse im Sky-Deal

Im Übernahmekampf um den britischen Bezahlsender Sky hat die Firma des Medienmoguls Rupert Murdoch den Aufsehern Zugeständnisse angeboten. Twenty-First Century Fox könnte die Sky-Nachrichten (Sky News) innerhalb der Gruppe als rechtlich getrennte Einheit aufstellen, teilte Murdochs Medienkonzern am Dienstag mit. Falls Murdochs Konzern, der bereits 39 Prozent an Sky hält, den Zuschlag für die restlichen 61 Prozent bekomme, könnte Fox den 24-Stunden-Nachrichtenkanal auch an den Unterhaltungsriesen Walt Disney weiterverkaufen.

Murdoch will damit Bedenken der britischen Aufseher zur Aufrechterhaltung der Unabhängigkeit der Sky-Nachrichten ausräumen. Fox hatte bereits zuvor zugesichert, zehn Jahre lang ein unabhängiges Sky-Nachrichtenangebot zu betreiben. Murdoch hatte Ende 2016 über sein Unternehmen eine verbindliche Offerte für den Pay-TV-Sender abgegeben.

Doch das Geschäft ist bei der britischen Regierung und der Wettbewerbsbehörde auf Widerstand gestossen. Ende Februar hat auch der grösste US-Kabelnetzbetreiber Comcast seinen Hut in den Ring geworfen und ein 25 Milliarden Euro schweres Gegengebot angekündigt. Die Wettbewerbshüter befürchten, dass die Familie Murdoch zu viel Kontrolle über die grossen Nachrichtenanbieter in Grossbritannien erlangen könnte. Murdoch steht in Grossbritannien seit Jahren in der Kritik, nachdem die britischen Zeitungen seines Konzerns in einen Abhörskandal verwickelt waren. (sda/wid)