Axel Springer: Nachrichtendienst «Upday» auch auf Smart-TVs

Käufer von Samsungs Smart-TVs in Deutschland, Österreich, der Schweiz, Großbritannien, Irland, Italien, Spanien, Schweden, den Niederlanden, Belgien, Frankreich und Polen haben fortan Zugang zu «Europas größtem News-Service» «Upday», der auf dem Gerät vorinstalliert ist, heisst es in einer Mitteilung des Axel-Springer-Verlags, der den Dienst gemeinsam mit dem südkoreanischen Elektronikhersteller entwickelte.

Im Ruhezustand, dem sogenannten Ambient-Modus, liefere «Upday» somit nationale und internationale Nachrichten zu jeder Zeit in die Wohnzimmer der Kunden. Entsprechend der Nutzungssituation sind die News in wenigen Sekunden erfassbar und bestehen aus einem Foto sowie einem kurzen Nachrichtentext. Nach der Einführung des Angebots auf Smartphones, Smartwatches und intelligenten Kühlschränken sei das Angebot via TV der nächste Schritt bei der Integration von «Upday» in das Smart-Home-Ökosystem von Samsung.

Jan-Eric Peters, Chief Product Officer von «Upday» für Samsung sagt gemäss Mitteilung: «Unser Ziel ist es, unsere Nutzer ständig über alle relevanten Nachrichten auf dem Laufenden zu halten.» Jede Nutzungssituation erfordere einen anderen Ansatz.

«Upday» startete im März 2016 in Deutschland, Frankreich, Großbritannien und Polen vorinstalliert auf ausgewählten Samsung-Smartphones. Mittlerweile verzeichne der Dienst über 20 Millionen Nutzer pro Monat in 16 europäischen Ländern.

Der Dienst besteht aus einem algorithmusbasierten News-Stream («My News»), der auf den individuellen Interessen der Nutzer basiert sowie einem redaktionellen Bereich («Top News»), der von professionellen Journalisten kuratiert wird. (pd/maw)