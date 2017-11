No Billag

Natalie Rickli hat alle Auftritte abgesagt

Die Medienpolitikerin will sich in der öffentlichen No-Billag-Debatte künftig zurückhalten, wie sie in einem Interview sagt. Gleichzeitig kritisiert sie das Vorgehen der SRG in der Diskussion scharf. Und der Verband Telesuisse habe kapituliert.

Natalie Rickli vor einer SRF-Kamera während der No-Billag-Debatte im Parlament in Bern. (Bild: Keystone/Peter Klaunzer)