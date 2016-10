Projekt R: Neben Seibt ist auch Moser dabei

Constantin Seibt

«Wir wollen unser Baby wach, ohne Bullshit»

Der Noch-Tagi-Autor arbeitet seit zwei Jahren an einem neuen Medienprojekt. Ende Jahr wird es vorgestellt.

Der Noch-Tagi-Autor arbeitet seit zwei Jahren mit Dutzenden Involvierten an einem neuen Medienprojekt: Arbeitstitel «Projekt R». Er will dem Journalismus seinen Platz in der Demokratie zurückgeben. Ende Jahr soll «das Kindchen» vorgestellt werden, wie er im persoenlich.com-Interview ankündigt.

von Edith Hollenstein