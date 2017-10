Blick: Neu gibt es Videos zu Sportberichten

Auf Blick.ch können Sportfans neu kostenlos die Highlights aller Spiele der Raiffeisen Super League, der Eishockey National League, der Bundesliga, der englischen und der spanischen Fussballliga sowie NFL und NBA schauen. Die Blick-Gruppe hat sich hier die Rechte an der Berichterstattung gesichert, heisst es in einer Mitteilung. Die Ausstrahlung findet in Zusammenarbeit mit dem Streaming-Anbieter Dazn sowie den Schweizer Sendern My Sports und Teleclub statt.

«Wir freuen uns darüber, als einzige Schweizer Newsplattform auch mit Videos über die wichtigsten nationalen und internationalen Sportereignisse berichten zu dürfen», wird Felix Bingesser, Chefredaktor Sport der Blick-Gruppe, in der Mitteilung zitiert. Sportvideos seien ein wichtiger Wachstumstreiber im Videoangebot, ergänzt Sebastian Pfotenhauer, Head of Video Ringier/Blick-Gruppe. Ein Viertel der Views würden schon heute jeden Monat in diesem Bereich erzielt. (pd/wid)