AZ Medien: Neue Catson-App liefert nur Büsi-News

Watson diversifiziert und lanciert die erste Katzennews-App. «Catson» will die schönsten, aktuellsten und lustigsten Katzen-Geschichten, -bilder und -videos des Tages direkt aufs Handy lieferen. «So können wir den Fans unseres Katzencontents eine Ergänzung zu Watson bieten, die ohne News- und Sport- und Debatten-Inhalte auskommt», wird Lina Selmani, Chefredaktionsmitglied von Watson, in einer persoenlich.com vorliegenden Mitteilung zitiert.





Obwohl das Marketing erst in einigen Wochen starten soll, wird Catson bereits rege genutzt. Katzen-Fans haben Catson bereits 10’000 Mal heruntergeladen.

Die neu mit zwei Vollzeitstellen besetzte Redaktion von Catson beliefert die User mehrmals täglich per Push mit dem besten Cat-Content aus der Watson-Küche und aus dem Internet.

«Die Installation der App und Aktivierung der Push-Nachrichten lohnt sich schon alleine wegen der Melodie der Push-Alerts. Darüber hinaus berichten frühe Catson-User von einer markant gesteigerten Lebensqualität, seit sie Catson installiert haben», so Chefredaktor Maurice Thiriet.

Auch die dazugehörige Facebook-Seite stösst auf reges Interesse: Über 410'000 Personen haben schon «Gefällt mir» gedrückt.

Watson-Seite mit neuem Layout

Seit einigen Tagen präsentiert sich zudem Watson auf dem Deskop in einem neuen Layout. «Nach fast drei Jahren, in denen Watson sich nicht nur in Sachen Inhalt sondern auch in Sachen Form ausgiebig ausgetobt hat, wollen wir im Auftritt auf den grossen Bildschirmen ein bisschen ruhiger und erwachsener daherkommen», sagt Thiriet dazu. (pd/cbe)