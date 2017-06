A&W Verlag: Neue Chefredaktorin bei «Auto & Wirtschaft»

Um die einzelnen Medien des A&W Verlags noch mehr zu stärken und journalistisch näher am Markt zu sein, werden verschiedene Positionen in der Redaktion durch bestehende und neue Mitarbeiter neu besetzt. Mit ein Grund für die Neuorganisation der A&W-Redaktion ist der Weggang des langjährigen Chefredaktors Lukas Hasselberg, der seit 2010 für die Gesamtredaktion und damit auch für alle Publikationen des Verlags verantwortlich ist. Ab dem 1. September wird Hasselberg als PR-Manager bei Opel tätig sein (persoenlich.com berichtete).

Die Position eines Chefredaktors für den gesamten Verlag wird es nicht mehr geben. Dafür werden die einzelnen Medien gestärkt, wie es in einer Mitteilung heisst. Obwohl es einzelne Verantwortlichkeiten gibt, arbeiten alle Redaktionsmitglieder grundsätzlich für alle Verlagsmedien.

Neu wird Isabelle Riederer ab dem 1. September als Chefredaktorin für das Schweizer Branchenmagazin «Auto & Wirtschaft» verantwortlich sein. Riederer ist seit Ende 2014 als Redaktorin beim A&W Verlag tätig, seit Mai 2017 in leitender Funktion. Zuvor war sie sechs Jahre als Redaktorin bei «20 Minuten». Sie studierte Philosophie, Geschichte und Soziologie an der Universität. 2015 schloss sie ihre zweijährige Ausbildung am MAZ Luzern zur diplomierten Journalistin ab.

Erwin Kartnaller übernimmt bei «aboutFleet»

Als Chefredaktor für die Flottenzeitschrift «aboutFleet» ist neu Erwin Kartnaller verantwortlich, der seit Mitte 2015 für die vom A&W Verlag produzierte und per Ende Juni eingestellte Wochenzeitschrift «Eurotax AutoInformation» verantwortlich war. Zusammen mit Rafael Künzle behandelt er alle Themen rund um das Geschäftsfahrzeug.

Für die Schweizer Beihefter und Themenspecials der europäischen Autozeitschrift «Auto Bild» ist weiterhin Michael Lusk als Leitender Redaktor verantwortlich. Lusk ist seit 2012 beim A&W Verlag tätig. Mario Borri wird die Redaktion als Leitender Redaktor per 1. September mit dem Schwerpunkt «Auto & Wirtschaft» und «Auto & Carrosserie» verstärken. Borri ist aktuell noch Leitender Redaktor Mobilität bei der Viva AG für Kommunikation und war während seiner journalistischen Karriere Chefredaktor Eurotax AutoInformation, Redaktor MotorShow, Redaktor/Produzent Media Punkt AG und Redaktor bei Bärtschi Media AG. (pd/cbe)