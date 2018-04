Mediencentrum: Neue Druckerei in Basel meldet Konkurs an

Vor einem Jahr wurde die Berner Mediencentrum AG gegründet. Mit «Zusage und Absicht», die «Basler Zeitung» zu drucken, hat das Unternehmen in Basel eine Zeitungsdruckerei aufgebaut, heisst es in einer Mitteilung. Anfang April bestätigte Verwaltungsrätin Sarah Schläppi mit verschiedenen Playern – unter anderem der BaZ – in Verhandlungen zu sein (persoenlich.com berichtete).



Vergangene Woche wurde die «Basler Zeitung» schliesslich an Tamedia verkauft (persoenlich.com berichtete). Nun muss die Druckerei ihre Tore schliessen. «Am vergangenen Freitag ist der Konkurs angemeldet und am Montag die Belegschaft informiert worden», sagt Schläppi gegenüber der «bz Basel». Laut Vereinbarung hätte die BaZ «zu Konkurrenzpreisen während mindestens drei Jahren» in Basel gedruckt werden können.

Zum Problem wurde offenbar der ursprünglich auf März geplante Druckbeginn. Der Start sei von der Mediencentrum AG auf April und dann auf Juni verschoben worden, sagt Rolf Bollmann der «bz Basel». Laut dem BaZ-Geschäftsführer hätte der Verkauf der Zeitung an Tamedia nichts am Auftrag geändert. Der Druckerei sei am 20. April bestätigt worden, der Vertrag werde eingehalten, sofern ein Druckbeginn am 1. Juni garantiert sei. Da dies nicht der Fall war, konnte kein Vertrag abgeschlossen werden. Schläppi dementiert, auf diesen Termin nicht bereit gewesen zu sein. Es ist wahrscheinlich, dass nun in einem Rechtsstreit geklärt wird, welche Partei vertragsbrüchig geworden ist.

Die Mediencentrum AG verfügt aktuell über «keinen einzigen vertraglich zugesicherten Druckauftrag», heisst es in der Mitteilung. Zudem seien die Kosten für die Realisierung der Druckerei höher ausgefallen als budgetiert. Die vorhandenen Mittel seien aufgebraucht, die Investitionen verloren. Wie es mit der in Basel installierten Druckerei weitergeht, ist offen. (wid)