SRF

«10vor10» beim «Impact Journalism Day» dabei

Am Freitag sendet «10vor10» nur Beiträge, die auf dem Konzept des «konstruktiven Journalismus» basieren.

Als erster TV-Sender beteiligt sich SRF am «Welttag» des «lösungsorientierten Journalismus» vom kommenden Samstag. Am Abend davor zeigt «10vor10» ausschliesslich Berichte, die auf «konstruktivem Journalismus» basieren. Das Nachrichtenmagazin will auch in Zukunft vermehrt auf dieses Konzept setzen.