SRF: Neue Leitung für Radio Swiss Pop und Co.

Nebst ihrer Führungsaufgabe wird Denise Bolle auch als Musikprogrammiererin von Radio Swiss Pop arbeiten. Bolle war bis 2003 beim damaligen DRS 3, von 2008 bis 2014 leitete sie den zweisprachigen Regionalsender Radio Canal 3 in Biel und sammelte in den vergangenen Jahren unter anderem in der Werbung weitere Berufs- und Führungserfahrungen, wie es in einer Mitteilung heisst.

«Ich freue mich, mit dem Team spannende Musikinhalte zu produzieren und mit den drei Sendern Radio Swiss Pop, Radio Swiss Classic und Radio Swiss Jazz über 740’000 Hörerinnen und Hörer in der Schweiz und viele weitere im Ausland begeistern zu können», wird Bolle in der Mitteilung zitiert.

Bolle übernimmt die Redaktionsleitung von Shenja Erismann, die sich entschieden hat, ausserhalb des Unternehmens eine neue berufliche Herausforderung anzugehen. (pd/cbe)