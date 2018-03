AZ Medien: Neue Muntermacher auf Radio Argovia

Die Radio-Argovia-Morgenshow erhält ein neues Team. «Wir haben die Morgenshow nach dem Wechsel von Dara Masi zu Virgin Radio Switzerland neu konzipiert. Im Zuge dieser Neukonzeption hat sich Daniel Studer entschieden, Radio Argovia zu verlassen», sagt Florian Wanner, Geschäftsführer Radio bei AZ Medien TV und Radio, zu persoenlich.com.

Das neue Wachmacher-Duo begleitet das Argovialand mit Musik, guter Laune und den wichtigsten News in den Tag. Die langjährigen Mitarbeiter von Radio Argovia, Ramona Gyr und Christian Bisang, wollen für einfaches Aufstehen sorgen. Das beliebte Spiel «1000er Frog» bleibt der Morgenshow erhalten, wie es in einer Mitteilung heisst. «Das Argovialand bekommt mit Ramona und Bisang eine Morgenshow, die für Schlagzeilen sorgen wird», so Nicola Bomio, Programmleiter Radio Argovia.

Bereits seit 2014 arbeitet Gyr bei Radio Argovia – zunächst in diversen Bereichen als Volontärin, dann als Moderatorin der Mittagsshow. Auch Bisang ist in der Schweizer Radio-Landschaft kein Unbekannter: Nach seiner Zeit bei Radio Sunshine unterhält er seit 2014 mit seinem erfrischenden Humor die Hörer von Radio Argovia.

Neue Stimmen am Mittag

Neu zum Team stossen das 27-jährige Nachwuchstalent Sonja Stöckli und der 31-jährige erfahrene Moderator Armando Flüeler. Der Nidwaldner verlieh bisher dem Zentralschweizer Radio Sunshine seine Stimme. Stöckli arbeitete zuvor beim Luzerner Spitalradio.

Die beiden folgen auf Gyr und wechseln sich jeweils ab. Sie sorgen mit aktuellen Themen und Musik für Unterhaltung am Mittag. Zudem liefern Stöckli und Flüeler die wichtigsten News aus der Region, dem In- und dem Ausland. (pd/cbe)