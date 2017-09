Beta-Show Deluxe: Neue Satiresendung startet am Donnerstag

In Bern geht am Donnerstag um 21 Uhr die erste Schweizer Satiresendung mit Facebook-Livestream auf Sendung, wie es in einer Mitteilung heisst. Der Comedian Frank Richter und die Moderatorin Rachel Hill werden die 30-minütige Show im Gaskessel Bern vor Livepublikum präsentieren. Über Facebook könnten sich die Zuschauerinnen und Zuschauer durch Likes und Kommentare aktiv beteiligen, was Premiere-Charakter habe. Hinter dem Projekt steckt ein Team aus Studierenden und jungen Journalistinnen und Journalisten. Mit der «Beta-Show Deluxe» möchten sie ein junges Publikum ansprechen, das vorwiegend auf sozialen Netzwerken anzutreffen sei.

Die Satire-Sendung «Beta-Show Deluxe» biete 30 Minuten satirische Unterhaltung. Das Programm setze sich aus einem Stand-Up zu aktuellen Themen der Welt, einigen variierenden Segmenten sowie einem längeren Themenfokus und einem Studiogast zusammen. Gast der ersten Sendung ist die Grüne Alt-Nationalrätin Aline Trede, wie es weiter heisst. Als Lokalität diene das Jugend- und Kulturzentrum Gaskessel im Berner Marzili-Quartier. Die Premiere am Donnerstag sei für alle Besucher gratis und beginne vor Ort um 20 Uhr.

Generation Facebook als Zielpublikum

«Es war höchste Zeit, das Genre Satire ins 21. Jahrhundert zu führen. Die Beta-Show Deluxe erreicht junge Leute auf jenen Kanälen, auf denen sie sich heute aufhalten – also Facebook, Instagram und Twitter», lässt Lukas Blatter, Begründer der Show und Journalismus-Student in Winterthur, in der Mitteilung zitieren. Deshalb sollen unabhängig von der Sendung auch regelmässig andere unterhaltende Inhalte in diesen sozialen Medien geteilt werden. Die erste Ausgabe sei ein gewagtes Pilot-Projekt, sagt Blatter weiter. Nach der ersten Sendung werde ausgewertet und entschieden, wie es mit der Satire-Sendung weitergehe. (pd/tim)