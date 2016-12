Francesco Galli ist neuer Verantwortlicher für die Ombudsstelle der privaten italienischsprachigen Radio- und Fernsehveranstalter. Er folgt damit auf Gianpiero Raveglia.

Dieser werde per Ende Jahr zurücktreten, teilte die Unabhängige Beschwerdeinstanz für Radio- und Fernsehen (UBI) am Mittwoch mit. Raveglias Nachfolger Francesco Galli ist Rechtsanwalt in Lugano und leitet bereits die Ombudsstelle der italienischsprachigen SRG-Programme.

Nun wird er künftig auch die Ombudsstelle der privaten Radio- und Fernsehveranstalter der italienischen Schweiz leiten – dazu zählen etwa Tele Ticino und Radio 3i. Beide gehören zur MediaTi-Holding, deren Präsident CVP-Ständerat Filippo Lombardi ist. Auch Radio Fiume Ticino gehört zur Kategorie der privaten Sender im Tessin.

Die Ombudsstelle prüft Beanstandungen gegen ausgestrahlte Radio- und Fernsehsendungen sowie gegen den verweigerten Zugang zum Programm. Spätestens 40 Tage nach Einreichung der Beanstandung muss die Ombudsstelle die Beteiligten über die Ergebnisse ihrer Abklärungen informieren. (sda)