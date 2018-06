Radio Argovia: Neuer Leiter Lokalredaktion Aargau

Urs Hofstetter tritt per 1. August seine neue Position als Leiter Lokalredaktion Aargau bei Radio Argovia an, wie es in einer Mitteilung der AZ Medien TV & Radio heisst. Der 47-Jährige folgt auf Karin Flückiger. Er ist in dieser Funktion für die lokale Berichterstattung sowie die ständige Weiterentwicklung des redaktionellen und lokalpublizistischen Angebots von Radio Argovia verantwortlich. Hofstetter berichtet direkt an Birgit Orgler, Leiterin Redaktion der Radiogruppe von AZ Medien TV & Radio.

Hofstetter ist seit 21 Jahren bei Radio Argovia als Redaktor tätig. Zusammen mit dem gesamten Team der Lokalredaktion Aarau soll er die lokale Berichterstattung von Radio Argovia weiter stärken. (pd/maw)