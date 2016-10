Real21: Neuer Medienpreis für Barbara Achermann

Die drei Autoren wurden für ihre herausragenden journalistischen Arbeiten zu Themen der globalen Entwicklung ausgezeichnet. Die Preisverleihung fand am Donnerstag im Luzerner Rathaus statt, wie es in einer Mitteilung heisst.

Der mit 10’000 Franken dotierte Hauptpreis geht an Barbara Achermann für ihre in der «Annabelle» publizierte Reportage «Das Frauenwunderland aus Ruanda». Darin thematisiert sie auf eindrückliche Art und Weise den Aufstieg der Frauen seit dem grauenvollen Genozid in diesem zentralafrikanischen Land. Heute zählt es mehr Frauen im Parlament als jedes andere auf der Welt. Achermann konnte die Auszeichnung nicht persönlich entgegennehmen.



Freuen sich über die Auszeichnungen (v.l.): Simon Jäggi, Rafaela Roth, Sven Broder (Leiter Reportagen bei «Annabelle», stellvertretend für Barbara Achermann). (Bild: Matthias Käser)



Den Förderpreis über 5000 Franken teilen sich Rafaela Roth und Simon Jäggi. Auf «Watson» beschreibt Rafaela Roth in «This is not for humans» eine Nacht im Flüchtlingslager Idomeni an der griechisch-mazedonischen Grenze. Ihre persönlich gefärbte Schilderung berührt und gibt den Gestrandeten ein Gesicht.

Simon Jäggi überrascht mit «Plötzlich Digital». Die im Magazin «Surprise» publizierte Reportage zeigt, wie das Internet das Leben der Penan im Dschungel von Borneo nachhaltig verändert. Simon Jäggi fällt dabei als genauer und differenzierter Beobachter auf.

Verein von MAZ und Alliance Sud

Der Verein «real21 – die Welt verstehen» wurde im Mai 2015 gegründet. Er wird gemeinsam vom MAZ – Der Schweizer Journalistenschule und Alliance Sud, der Arbeitsgemeinschaft der Schweizer Hilfswerke, getragen. Einerseits unterstützt und fördert er mit einem Medienfonds die Berichterstattung in Deutschschweizer Medien über Themen der globalen Entwicklung. Mit einem Haupt- und einem Förderpreis werden andererseits jährlich herausragende journalistische Arbeiten prämiert.

Präsidiert wird der Verein von MAZ-Direktor Diego Yanez. Finanziert wird das Projekt durch Beiträge der Direktion Entwicklung und Zusammenarbeit (DEZA). (pd/cbe)