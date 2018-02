«Zeit» und «Zeit online» starten den Politik-Podcast «Servus. Grüezi. Hallo.» für Deutschland, Österreich und die Schweiz. Matthias Daum, Leiter des «Zeit»-Büros in Zürich, und Florian Gasser, «Zeit»-Korrespondent aus Wien, diskutieren darin mit Lenz Jacobsen, dem stellvertretenden Politik-Ressortleiter von «Zeit online» in Berlin.

Jeden Mittwoch besprechen die drei nicht nur die aktuellen Themen aus Deutschland, Österreich und der Schweiz – sondern vor allem, was die Nachbarn voneinander lernen können. Zum Beispiel, was grosse Koalitionen mit dem Aufstieg von Populisten zu tun haben. Oder wie viel direkte Demokratie zu welchem Land und zu welchem Thema passt. Und warum eigentlich niemand in den Alpen mehr Olympische Spiele ausrichten will.

Die wöchentliche Debattensendung steht laut einer Mitteilung über iTunes und die meisten Podcast-Apps zur Verfügung. Eine neue Folge von «Servus. Grüezi. Hallo.» geht ab kommender Woche jeden Mittwoch um 14 Uhr live.

Podcasts auch bei der «Neuen Zürcher Zeitung»

Auch die NZZ gibt es neuerdings nicht nur zu lesen, sondern auch zu hören. Das Ressort Zürich lancierte ebenfalls am Donnerstag den ersten Audio-Podcast. Bis zu den Stadtzürcher Wahlen vom 4. März werden unter dem Titel «9 Zürcher, 9 Chreis» Persönlichkeiten aus allen neun Wahlkreisen porträtiert. (pd/cbe)