Washington Post: Neuer Slogan als Zeichen für Trump-Zeitalter

SRG

Seilbahnkamera stürzt in den Zielraum

Nach Unglück beim Trainingsflug: Für die letzten Rennen kann die Seilbahnkamera nicht mehr eingesetzt werden.

Grosses Glück bei einem Trainingsflug der Luftwaffe an der Ski-WM in St.Moritz: Eine PC-7 der Schweizer Armee durchtrennte bei einer Flugshow ein Tragkabel der SRG. Die Kamera stürzte ab – mitten in den Zielraum. Verletzt wurde niemand. Für die letzten Rennen bleibt die Kamera unbrauchbar.