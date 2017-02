Météore: Neues Magazin will in Bildern erzählen

In der Westschweiz gibt es ab Montag ein neues Magazin namens «Météore». Das Heft will in grossformatigen Bildern über Geschehnisse aus der Gegenwart berichten. Hinter dem Projekt stehen die Bildagentur Lundi13 und die Presseagentur LargeNetwork.

Erscheinen wird das neue Magazin unregelmässig, nämlich an jedem Montag, dem 13. Das erste Mal ist es am kommenden Montag soweit. Der zufällige Erscheinungsrhytmus wird von den Herausgebern als DNA des Magazins angesehen, wie sie am Samstag mitteilten. Denn ihr Magazin definiere sich als «unvorhersehbare Zeitung in Bildern», schrieben sie.

Das Blatt enthält nur kurze Texte, denn es will sich eher an Betrachterinnen und Beobachter denn an Leser wenden. Auf 13 Seiten farbig bedrucktem Zeitungspapier wird die erste Ausgabe namentlich Bildreportagen aus der Ukraine, Brasilien, Kambodscha und der Schweiz enthalten. Ab Montag wird «Météore» am Kiosk verkauft. (sda/wid)