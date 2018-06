SRF: Neues Mediengesetz und «Le Matin» im Radio

Der Bundesrat will mit dem neuen Gesetz über elektronische Medien den Service public im Onlinebereich fördern – geregelt von einer neuen unabhängigen Kommission, wie am Donnerstag bekannt wurde (persoenlich.com berichtete). Die Reaktionen liessen nicht lange auf sich warten – noch am gleichen Tag zeigte sich, dass der Entwurf des neuen Gesetzes über elektronische Medien die Geister scheidet (persoenlich.com berichtete).

Medienministerin Doris Leuthard ist Gast in der «Samstagsrundschau», wo sie zum neuen Gesetz, und über die Frage, ob nun die grosse SRG-Debatte beginne, Stellung nimmt. Weiter werde auch die Postauto-Affäre Thema der Sendung sein, schreibt SRF in einer Mitteilung.

«Le Matin» im Medientalk

Der «Medientalk» widmet sich den Entwicklungen bei «Le Matin»: Die Printausgabe der Boulevardzeitung wird eingestellt, wie jüngst bekannt wurde – 41 Leute verlieren wohl ihren Job (persoenlich.com berichtete). Künftig produziert ein Team von 15 Journalisten noch eine Onlineausgabe.

Auch diese werde wohl schon bald eingestellt, sagt der ehemalige «Le Matin»-Chefredaktor Peter Rothenbühler im «Medientalk» gemäss einer SRF-Mitteilung. Rothenbühler nahm auch gegenüber persoenlich.com Stellung zum Thema. Er ist Gast der Sendung, genauso wie Barbara Colpi, Westschweiz-Korrespondentin SRF, und Daniel Kübler, Professor für Politikwissenschaft an der Universität Zürich. Salvador Atasoy moderiert die Sendung.

Mit dem Wegfall der Printausgabe von «Le Matin» verliere die Romandie ihren kleinsten gemeinsamen medialen Nenner, sagt Colpi. «Le Matin» sei die «Beizenzeitung» in der Westschweiz.Interessant in diesem Zusammenhang: Je geringer die Medienvielfalt und die Berichterstattung über lokale Politik, desto tiefer ist die Wahlbeteiligung. Zu diesem Schluss kommt eine neue Studie der Universität Zürich, die Daniel Kübler mitverfasst hat (persoenlich.com berichtete).

Der «Medientalk» wird am Samstag um 10.33 Uhr auf Radio SRF 4 News ausgestrahlt, die «Samstagsrundschau» um 11.30 Uhr auf Radio SRF 1 (pd/maw)