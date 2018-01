Viktor Giacobbo: Neues Talk-Format mit Radio 24 und «watson»

Viktor Giacobbos Kunstfiguren Harry Hasler, Debbie Mötteli und Fredi Hinz sind in der ganzen Schweiz bekannt. Doch Giacobbos Königsdisziplin war immer das Gespräch mit den Gästen, die satirische und schlagfertige Analyse der Person und ihrer Lage, wie es in einer Mitteilung von Radio 24 und «watson» heisst.



Ein Jahr nach dem Ende von «Giacobbo/Müller» kehrt Giacobbo in den Äther und zu eben dieser Konigsdisziplin zurück und kläre in «Giacobbodcast» mit der A-Prominenz aus Politik, Kultur und Gesellschaft die wichtigen Fragen unserer Zeit: In Form eines sehr persönlichen Smalltalks. «Ohne Kameras, nur mit Mikrofon, in entspannter Atmosphäre. Kein Kampf, sondern einfach ein Gespräch zwischen lustig, ernst und neugierig», wird Viktor Giacobbo in der Meldung zitiert. Kann man ihm glauben?



«Giacobbodcast» kann per sofort auf radio24.ch und watson.ch angehört werden und wird am 10. Januar ab 22.00 Uhr auf Radio 24 ausgestrahlt. Viktor Giacobbos erster Gast ist Bundeskanzler Walter Thurnherr. (pd/maw)