SRF: Neues Team für «Country Special»

SRF

Ein TV-Ereignis in mehreren Ländern

Am Montag wird das Gerichtsdrama «Terror – Ihr Urteil» zeitgleich in fünf Ländern ausgestrahlt.

Am Montag wird das Gerichtsdrama «Terror – Ihr Urteil» zeitgleich in fünf Ländern ausgestrahlt. In der Schweiz gibt es im Anschluss eine «Arena»-Sondersendung.