Neue Zürcher Zeitung: Neuzugänge in Social Media und Video

Bei der «Neuen Zürcher Zeitung» hatten in den Ressorts Video und Social Media am Dienstag zwei Mitarbeiter ihren ersten Arbeitstag. Marvin Milatz ist als Social-Media-Redaktor gestartet, wie Leiter Oliver Fuchs über Twitter vermeldet.

Freue mich riesig, heute @marvinmilatz als neuen Social Media Menschen @NZZ begrüssen zu dürfen. Kommt gut. — Oliver Fuchs (@oliphox) 3. Januar 2017

Seine journalistische Laufbahn begann Milatz als Volontär bei einem auf Wirtschaftsmedien und Fachmagazine spezialisierten Journalistenbüro in Köln, wo er etwa für die «Frankfurter Allgemeine Zeitung» oder das «Handelsblatt» schrieb. Zur NZZ kam er durch eine Hospitanz im Daten-Ressort, in welches er Mitte 2016 auf eine Vertretungsstelle zurückkehrte.

Der gebürtige Deutsche absolvierte ein Studium der Germanistik und Anglistik in Köln und Cork, Irland und schloss daraufhin sein Studium mit dem Erasmus-Mundus-Masterprogramm in «Journalism, Media and Globalisation» mit Stationen in Aarhus, Sydney und Amsterdam ab.

Milatz übernimmt den Posten von Oliver Fuchs, welcher nach dem Weggang von Social-Media-Leiterin Adrienne Fichter die Teamführung übernimmt.

Auch im Bereich Video gibt es einen Wechsel. Stefanie Hasler (im Bild oben), die soeben ein fünfmonatiges Volontariat im Video-Team absolviert hat, erhält eine Festanstellung als Redaktorin. Teamleiterin Sara Maria Manzo begrüsst den Neuzugang auf Twitter.

Auch in Zukunft tolle Videos von @steffihasler bei uns – herzlich willkommen als Redaktorin im Video-Team der @NZZ! pic.twitter.com/la5pzM54ex — Sara Maria Manzo (@saramariamanzo) 3. Januar 2017

Hasler war zuvor im Video-Bereich beim «Tages-Anzeiger» tätig und hat für die «Rundschau» von SRF gearbeitet. Sie hat ihren Master in Politikwissenschaften und Geografie an der Uni Zürich gemacht, bei dem sie sich vor allem auf Entwicklungs- und Klimapolitik sowie internationale Beziehungen spezialisiert hat.

Die 29-Jährige übernimmt die Stelle von Karin Moser, welche ins Team von NZZ Format wechselt, wie Manzo auf Anfrage von persoenlich.com erklärt. Neu besteht ihr Team aus Christian Thumshirn, Flavio Pinto, Patrick Rosset sowie Stefanie Hasler. (wid)