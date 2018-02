SRF: Nicole Frank neu bei der «Rundschau»

In eigener Sache

Doris Leuthard besucht «persönlich»

Die Medienministerin legte am Montag in Zürich dar, wie «No Billag» die Kommunikationsbranche betreffen würde.

Am Montagabend war die Medienministerin Gast an einer Podiumsdiskussion in Zürich. Im Gespräch mit «persönlich»-Verleger Matthias Ackeret legte sie dar, wie «No Billag» die Kommunikationsbranche betreffen würde.