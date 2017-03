Edito: Nina Fargahi wird neue Chefredaktorin

Nina Fargahi verlässt die Nachrichtenredaktion der «Neuen Zürcher Zeitung» und wird Chefredaktorin vom Schweizer Medienmagazin «Edito». «Ich habe meine Kündigung per Ende März eingereicht und werde ab 1. Juli im Teilzeitpensum Chefredaktorin des ‹Edito› und somit die Nachfolgerin von Philipp Cueni», sagt Fargahi gegenüber dem Klein Report. Bei «Edito» arbeite sie in einer 40-Prozent-Anstellung, daneben sei sie als freie Journalistin tätig, so Fargahi weiter.

Fargahi studierte Politikwissenschaft und war neben dem Studium als freie Journalistin für die «Aargauer Zeitung» und danach für den «Tages-Anzeiger» tätig. Es folgten diverse Praktika, unter anderem bei SRF für die Politsendung «Arena», bei der Wochenzeitung «Woz» und bei der «Deutschen Presse-Agentur» in Paris. Von 2011 bis 2012 war sie Autorin des NZZ-Blogs zum Thema Migration, das 2012 mit dem Schweizer Medienpreis für Lokaljournalismus in der Kategorie Online ausgezeichnet wurde (persoenlich.com berichtete). Im Frühling 2012 absolvierte Fargahi ein Volontariat in der Auslandredaktion der NZZ. Seit 2013 ist sie Mitglied der NZZ-Nachrichtenredaktion. (cbe)