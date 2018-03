Ringier Axel Springer Schweiz: Nina Ranke wird neue Leiterin Wirtschaftsmedien

Nina Ranke wird ab 1. März 2018 die Leitung der Wirtschaftsmedien bei Ringier Axel Springer Schweiz übernehmen, teilt das Unternehmen mit. Dazu gehören «Bilanz», «Handelszeitung», «Schweizer Bank», «Schweizer Versicherung» sowie die entsprechenden Digitalangebote.

Nina Ranke verfüge über ausgewiesene Expertise im Mediengeschäft, heisst es in der Mitteilung. So war sie seit 2011 in diversen Funktionen für Axel Springer und Axel Springer International tätig – zuletzt als Chief Operating Officer (COO) und davor Director International Operations bei Axel Springer International in Zürich. Ursprünglich zeichnete sie verantwortlich für das weltweite Lizenzgeschäft von Axel Springer und leitete den Bereich Werbung und Agenturkoordination bei Axel Springer Media Impact.

Nina Ranke hält einen Doktortitel in Rechtswissenschaften von der Humboldt-Universität Berlin mit Schwerpunkt Kartellrecht, Presserecht und Urheberrecht. Sie übernimmt ihre neue Aufgabe als Leiterin Wirtschaftsmedien per 1. März 2018 und berichtet in dieser Funktion direkt an CEO Ralph Büchi.





Uli Rubner, bisherige Leiterin Wirtschaftsmedien, war seit 2016 auf Mandatsbasis in dieser Funktion tätig. Unter ihrer Leitung seien die Wirtschaftsredaktionen erfolgreich zusammengeführt und das Markenprofil der einzelnen Wirtschaftstitel geschärft worden, unter anderem mit der Lancierung der neuen monatlichen «Bilanz» und den neuen digitalen Angeboten von «Bilanz» und «Handelszeitung» (persoenlich.com berichtete). Per 1. März 2018 übernimmt Rubner die Leitung von «Homes». Das Magazin behandelt neben Wohnreportagen auch die Themen «Smart Home» und den Immobilienmarkt Schweiz. (pd/maw)