Presserat: Noch nie gab es so viele Beschwerden

2017 geht in die Geschichte des Schweizer Presserats ein. Seit seinem Bestehen 1977 habe es noch nie so viele Beschwerden gegeben, wie es in einer Mitteilung heisst. Insgesamt sind im letzten Jahr 127 Beschwerden eingegangen. Der langjährige Durchschnitt beträgt laut Presserat 80 Beschwerden pro Jahr. Gleichzeitig hat die Instanz 2017 53 Stellungnahmen verabschiedet. Und total gegen 90 Verfahren erledigt.

Rügen ohne Ausnahme publiziert

In Bezug auf die gerügten Medien zieht der Presserat auch eine positive Bilanz. So hätten ohne Ausnahme alle ein kurzes Resüme des Presseratsentscheids veröffentlicht. Da in der Vergangenheit einige Redaktionen ihren Leserinnen und Lesern diese Entscheide vorenthalten haben, hat der Presserat vor einem Jahr eine Massnahme angekündigt. Seit 2017 veröffentlicht der Presserat die Namen jener gerügten Medien, welche der moralischen Veröffentlichungspflicht, welche in den «Erklärung der Pflichten und Rechte der Journalistinnen und Journalisten» festgeschrieben ist, nicht nachkommen (persoenlich.com berichtete).

Zudem hat der Presserat per Anfang 2018 das Geschäftsreglement angepasst. Das Verfahren vor dem Presserat ist für Privatpersonen kostenlos. Neu wird Beschwerdeführern, die sich anwaltlich vertreten lassen, sowie Organisationen, Unternehmen und Institutionen für das Verfahren eine Gebühr von 1000 Franken verrechnet, so der Presserat weiter. Diese Änderung des Geschäftsreglements habe der Stiftungsrat des Presserats mit Blick auf die anhaltend schwierige Finanzlage beschlossen. (pd/wid)