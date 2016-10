Wemf Total Audience: Nur der «Blick» erreicht mehr Online- als Printleser

NZZ

Heftige Kritik an Werbe-Frontseite

Das ganzseitige Inserat gibt zu Reden. Langfristig schade das der Marke, schreibt ein Ex-Werber-des-Jahres.

Das gab es noch nie in der 236-jährigen Geschichte der «Neuen Zürcher Zeitung»: In der Samstagsausgabe stehen keine Frontanrisse, sondern es prangt ein Inserat darauf. Dafür gibt es Kritik. So gehe langfristig die Marke kaputt, schreibt ein Ex-Werber-des-Jahres.

von Christian Beck