Online-Reichweiten

NZZ steigert sich im Web – Tagi online verliert

Die Zeitungen und Zeitschriften in der Deutschschweiz konnten ihre Online-Reichweiten im letzten Jahr tendenziell erhöhen – allerdings nicht alle. Ausnahmen sind «Tagi», «Blick am Abend», «Handelszeitung» oder «Annabelle». Ein Überblick in Grafiken.

Zehn Prozent mehr Onlineleser als vor einem Jahr: Eine Frau konsumiert News über die NZZ-App. (Bild: Keystone/Gaetan Bally)