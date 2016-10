Tamedia: «Off the Record»-Blog ist offline

Der letzte Blog-Eintrag von Christian Lüscher in der Rubrik «Off the Record» trägt den Titel «14 Fragen und Antworten zum Weko-Entscheid». Erstellt am 16. Dezember 2015. Es folgten bis zum 24. Februar 2016 noch eine Handvoll Blogs anderer Autoren. Und seit einigen Tagen heisst es: «Diesen Blog haben wir vorerst auf Eis gelegt».

«Blogs leben häufig stark von Personen, die sich damit identifizieren und am Ball bleiben. Bei ‹Off the Record› war das Christian Lüscher, der seit einigen Monaten das neue Commercial-Publishing-Team aufbaut», sagt Tamedia-Sprecher Christoph Zimmer auf Anfrage von persoenlich.com. «Wir haben uns deshalb entschieden, den Blog vorerst auf Eis zu legen.»

Medienthemen würden aber trotzdem aufgegriffen, sagt Zimmer weiter: «Beispielsweise kürzlich von Michèle Binswanger in ihrem Beitrag über die RTL-Serie ‹Das Jenke-Experiment›, im Hintergrund-Beitrag von Constantin Seibt über Gawker oder mit dem Portrait von Thomas Knellwolf über Jörg Kachelmann.» (cbe)