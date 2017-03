Journalistenverbände: Offener Brief an Natalie Rickli

Die drei Journalistenverbände SSM, Syndicom und Impressum wenden sich in einem offenen Brief an SVP-Nationalrätin Natalie Rickli. Als Präsidentin der nationalrätlichen Kommission für Verkehr und Fernmeldewesen (KVF) vertrete sie im Rat und gegenüber der Öffentlichkeit auch die Dossiers «Service public» und «No Billag». Zudem nehme sie Einfluss auf die Behandlung dieser Traktanden in der Kommission.

Gleichzeitig vertrete sie als Kader bei Goldbach Media auch wirtschaftliche Interessen des Medienunternehmens, welches im Bereich Vermarktung und Werbegelderacquisition in direkter Konkurrenz zur SRG stehe. Darüber hinaus sei bekannt, dass Rickli als Präsidentin von «Aktion Medienfreiheit» als exponierte Gegnerin der SRG auftrete.

«Als Nationalrätin haben Sie eine öffentliche Aufgabe und Verantwortung, und wir sind überzeugt, dass Sie sich nicht dem Verdacht aussetzen möchten, mit Ihrem Amt partikuläre Interessen zu verfolgen», addressieren die Journalistenverbände Rickli direkt. Deshalb würden sie sie auffordern, Berufsinteresse und politische Arbeit zu trennen und in diesen medienpolitischen Fragen als Kommissionspräsidentin der KVF in den Ausstand zu treten. (wid)