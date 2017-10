Beim «Schweizer Monat» kommt es zu personellen Veränderungen. Die stellvertretende Chefredaktorin Olivia Kühni hat sich entschieden, zum Jahreswechsel eine neue Herausforderung beim Medien-Start-up «Republik» anzunehmen, wie ihr derzeitiger Arbeitgeber mitteilt. Kühni war zwei Jahre bei dem Monatsmagazin tätig – erst als Redaktorin, dann als Ressortleiterin Politik & Wirtschaft und zuletzt als stellvertretende Chefredaktorin. «Ihre so kritische wie konstruktive Stimme werden wir vermissen», sagt Chefredaktor Michael Wiederstein gemäss der Mitteilung. Der Weggang falle ihr nicht leicht, so Kühni. «Ich freue mich aber auch darauf, bei der ‹Republik› diesen frischen Geist einzubringen.»







Ab 1. Januar 2018 stösst Lukas Rühli zur Redaktion des «Schweizer Monats». Der Ökonom war in den vergangenen neun Jahren für den liberalen Think Tank Avenir Suisse tätig, wo er sich zuletzt als Senior Fellow mit den Arbeitsschwerpunkten Föderalismus und direkte Demokratie, aber auch immer wieder gerne mit Fragen der Datenvisualisierung beschäftigt hat.

Der Zürcher kennt sein neues Arbeitsumfeld bereits, hat schon für die Zeitschrift geschrieben und mit der Redaktion zusammengearbeitet, heisst es in der Mitteilung. Für Avenir Suisse wird er sich zukünftig mit reduziertem Arbeitspensum in der Funktion eines Adjunct Fellows bei einzelnen Projekten einbringen, beim «Schweizer Monat» soll er die Politik & Wirtschaft-Redaktion verstärken. «Lukas hat schon einige Zeit mit einem Wechsel in den Magazinjournalismus geliebäugelt», meint Chefredaktor Michael Wiederstein. «Er ist publizistisch wie fachlich ein enormer Gewinn und passt hervorragend in unser junges Team.»





Eine weitere Stabübergabe gibt es in der Produktion des Magazins: Die bisherige Produzentin und Bildchefin Serena Jung verlässt den Verlag laut Mitteilung auf Ende 2017 nach fünf Jahren, um sich einer Weiterbildung zu widmen. Jung startete ihre Karriere nach dem Germanistikstudium mit einem Praktikum beim SMH Verlag im Ressort Kultur, übernahm dann 2016 die für sie neu geschaffene Produktionsstelle und die Bildredaktion, schrieb Kritiken, Reportagen und führte Interviews.











Jungs Nachfolgerin ist bereits seit 1.September 2017 die Germanistin Alicia Romero. Sie ist seit 2016 für den «Schweizer Monat» und den «Literarischen Monat» tätig, absolvierte zuerst ein Praktikum, dann ein Volontariat. (pd/maw)