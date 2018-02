Basler Zeitung: Olivier Kessler zieht Interview zurück

von Michèle Widmer

Eigentlich sollte in der heutigen Ausgabe der «Basler Zeitung» ein Interview mit Olivier Kessler zu lesen sein. Was die Zeitung nun veröffentlicht, ist eine Mischung zwischen Porträt und Erlebnisbericht. Denn die Zeitung darf das Gespräch in der geführten Form nicht drucken. Die Redaktoren beschreiben stattdessen das Geschehene in einem Beitrag mit dem Titel «No Interview».

Eine Stunde lang haben Christoph Hirter und Michael Surber mit dem No-Billag-Initianten gesprochen – im Hotel Hyatt in Zürich. Das Gespräch sei «launig und nie langweilig» gewesen, schreiben die beiden. Kessler habe druckreife Sätze von sich gegeben und sei stets um Differenzierung bemüht gewesen.





Nach dem Interview hätten man sich mit «einem freundlichen Händeschlag» verabschiedet, das weitere Vorgehen schien geklärt. Zum Bruch kam es erst später, wie die Journalisten beschreiben. So habe sich Kessler beim Gegenlesen «viele Freiheiten» genommen. Sprich: «Er hat das Interview komplett umgeschrieben.» In der Lobby des Hyatts habe er klare Ansagen gemacht – seine überarbeiteten Antworten könnten aus einem innerstädtischen PR-Büro stammen. «Nicht nur die etwas pikanteren Passagen waren neu formuliert, er strich auch die Fragen zu seiner politischen Sozialisierung», halten die Journalisten fest. Damit habe er das Prinzip eines Interviews ausgehebelt.

Die «Basler Zeitung» akzeptierte die von Kessler überarbeitete Version nicht. Eine Kompromissfassung wollte Kessler nicht veröffentlicht haben. Schliesslich wurde das Interview nicht gedruckt.

Wenige Interviews

Kesslers Beziehung zu den Medien ist ambivalent. Kurz vor Aufzeichnung der «Arena»-Sendung zur No-Billag-Initiative Anfang Februar kam es zum Eklat, weil er Bundesrätin Doris Leuthard selbst interviewen wollte. Moderator Jonas Projer sei als SRF-Mitarbeiter nicht unabhängig (persoenlich.com berichtete).

Ansonsten gibt Kessler wenige Interviews. Im Dezember sprach er mit dem «Blick». persoenlich.com gab der 31-Jährige vor einem Jahr ein Interview.