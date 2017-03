NZZ Regionalmedien: «Ostschweiz am Sonntag» für die Thurgauer

Die «Ostschweiz am Sonntag» und die «Zentralschweiz am Sonntag» erscheinen ab Sonntag mit einem kompakteren Regionalteil. Neu gibt es eine eigene Ausgabe der «Ostschweiz am Sonntag» für den Kanton Thurgau.

Die NZZ-Regionalmedien lancieren die «Ostschweiz am Sonntag» und die «Zentralschweiz am Sonntag» neu, wie die NZZ Mediengruppe am Freitag mitteilte. Ab dem 19. März werde die regionale Berichterstattung gestärkt und kompakt in einem Zeitungsbund zusammengeführt. Die Ressorts und Rubriken werden neu angeordnet.

Die neue Thurgauer Ausgabe der «Ostschweiz am Sonntag» enthält Nachrichten, Interviews, Kommentare und Hintergründe aus dem Kanton. Wie bisher beibehalten wird die Zuger Ausgabe der "Zentralschweiz am Sonntag". (sda/wid)