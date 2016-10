SRF: Paddy Kälin wird Livekommentator im Handball

Paddy Kälin arbeitet seit 2000 in verschiedenen Funktionen für Schweizer Radio und Fernsehen. Nach einem SRF-internen Stage war er als Redaktor «Sport Aktualität» mit den Spezialgebieten Fussball und Ski alpin tätig. Seit 2006 präsentiert Kälin regelmässig Liveübertragungen von SRF Sport, seit 2008 moderiert er die Sendung «sportaktuell».

Ab November übernimmt Paddy Kälin zusätzlich zu seinen bisherigen Aufgaben bei SRF Sport die Funktion als Livekommentator im Handball. Der 40-Jährige verfolgt das Handballgeschehen seit rund drei Dekaden. Viele Jahre war er aktiver Klubspieler, aktuell trainiert er ein Team in der 2. Liga. Seinen Einstand als Kommentator gibt Kälin bei der EM-Qualifikationspartie zwischen der Schweiz und Deutschland. SRF zwei überträgt das Länderspiel am Samstag, 5. November, um 17.40 Uhr live aus dem Hallenstadion in Zürich.

«Handball begeistert mich von Kindesbeinen an. Nun darf ich ‹meine› Sportart live kommentieren und einem breiten Publikum näherbringen – eine neue Herausforderung, auf die ich mich sehr freue», wird Paddy Kälin in einer SRF-Mitteilung zitiert.

Handball-Nationalmannschaft für vier weitere Jahre im SRF-Programm

Sportfans können sich über das anstehende EM-Qualifikationsspiel hinaus auf internationalen Handball bei SRF freuen: Die SRG SSR hat sich die Live- und Nachverwertungsrechte an sämtlichen Länderspielen der Schweizer Männer-Handballnationalmannschaft in der Schweiz gesichert. Die Vereinbarung mit dem Schweizerischen Handballverband (SHV) gilt für vier Spielzeiten und ermöglicht SRF, bis Ende Saison 2019/20 in Fernsehen und Radio sowie online über die entsprechenden Länderspiele zu berichten.

Darüber hinaus bleibt Handball ein wichtiger Teil des Web-Live-Projekts «Indoor Sports», das 2016/17 in die zweite Saison geht. Im Rahmen von «Indoor Sports» zeigt SRF die nationalen Entscheidungsspiele der Hallensportarten Handball, Volleyball, Basketball sowie Unihockey in Meisterschaft und Cup der Männer und Frauen live auf srf.ch. (pd)