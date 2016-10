Finanz und Wirtschaft: Pascal Meisser wird London-Korrespondent

Die «Finanz und Wirtschaft» schickt Pascal Meisser für die Berichterstattung nach England. Ab November arbeitet der Wirtschaftsjournalist vollzeit von London aus. «Gelegenheiten muss man wahrnehmen, wenn sie sich bieten. London ist derzeit einer der spannendsten Finanzplätze. Niemand weiss, wie sich der Brexit schliesslich auswirkt. Diesen Prozess zu begleiten, ist eine einmalige Chance», sagt Meisser gegenüber persoenlich.com.

Nebst dem Brexit kümmert sich Meisser in der britischen Hauptstadt um generelle Themen aus dem Bereich Banking und Fintech. Danebst wird er von London aus weiterhin sein Spezialgebiet, den Luxusgüterbereich, betreuen.

Der Posten in London war in den letzten zwei Jahren unbesetzt. Der heutige stv. Chefredaktor Clifford Padevit besetzte das Grossbritannien-Büro zuvor und kam damals zurück in die Redaktion in Zürich.

Meisser stiess vor rund 15 Monaten zur FuW an die Werdstrasse. Davor arbeitete er bei der «Handelszeitung» und als stellvertretender Chefredaktor bei chash.ch. Er hat Betriebswirtschaft an der Universität Zürich studiert. Seine ersten Erfahrungen im Journalismus sammelte er unter anderem als Freelancer für den «Tages-Anzeiger», die «Süddeutsche» und die «Neue Zürcher Zeitung». (wid)