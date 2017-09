Ringier Axel Springer Schweiz: Patricia Franzoni wird HR-Leiterin

Patricia Franzoni wird Head Human Resources bei Ringier Axel Springer Schweiz. Die 40-Jährige nimmt ihre neue Tätigkeit per 1. November 2017 auf, wie es in einer Mitteilung heisst. Sie berichtet direkt an CFO Marcel Hürlimann.



Laut dem Verlag bringt Rranzoni umfangreiche Expertise im Bereich Personalmanagement mit. So war sie in HR-Funktionen bei Compass Group (Schweiz) und als Leiterin HR Deutschschweiz bei Eldora tätig. Zuletzt verantwortete Franzoni die Personalabteilung von KKL Luzern Management in Luzern.



Franzoni studierte an der Schweizerischen Hotelfachschule in Luzern und schloss mit dem Diplom als Hotelier/Restaurateur ab. 2014 absolvierte sie an der Fachhochschule Nordwestschweiz in Olten ein Nachdiplomstudium zur Leiterin HR. (pd/wid)