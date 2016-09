AZ Medien: Patrick Züst wird Silicon-Valley-Korrespondent

Laut eigenen Angaben als «erste Schweizer Zeitungen überhaupt» entsenden «az Nordwestschweiz» und «Schweiz am Sonntag» einen Korrespondenten ins Silicon Valley: Patrick Züst wird ab Oktober zuerst in den Redaktionen in Aarau und Baden tätig sein, im November verlegt er seinen Wohnort nach San Francisco. Der 20-Jährige ist Raffael Schuppisser, Ressortleiter Leben&Wissen, unterstellt und schreibt über Trends und Entwicklungen im Tal der Innovationen. Züst arbeitete als freier Mitarbeiter bereits in verschiedenen Funktionen für AZ Medien: Er schreibt für diverse Ressorts, hatte die erfolgreiche Kolumne #MaturTortur und absolvierte ein Praktikum als Fotograf. Züst wohnt in Villmergen.

Verstärkung im Ressort Sport

Es kommt noch zu weiteren personellen Veränderungen auf den Redaktionen der «az Nordwestschweiz». So ist das Ressort Sport wieder komplett: Simon Häring (29) verstärkt das Team per 1. Januar 2017. Er besuchte in Liestal die Handelsmittelschule und absolvierte die kaufmännische Berufsmaturität, studierte dann an der ZHAW Kommunikation und schloss mit dem Bachelor ab. Danach folgte ein Praktikum bei der SBB-Medienstelle und beim «Blick». Dort ist er seit 2014 Reporter im Sportressort. Simon Häring wird in Aarau und Basel arbeiten, er wohnt in Zürich.

Daniel Zulauf neu im Wirtschafts-Ressort

Im Ressort Wirtschaft gibt es ab 1. Februar 2017 prominente Unterstützung: Daniel Zulauf (54) wechselt von der «Basler Zeitung» zur «az Nordwestschweiz», beziehungsweise er wird je zu einem 50-Prozent-Pensum von der AZ und von Luzerner Zeitung/St. Galler Tagblatt eingestellt. Zulauf ist einer der profiliertesten Wirtschaftsjournalisten des Landes. Er studierte an der Universität Exeter Wirtschaft und schloss mit einem Master ab. Er arbeitete unter anderem für «Cash TV» und «Finanz und Wirtschaft». Seit 2000 ist er selbstständig und schreibt für verschiedene Medien, schwerpunktmässig wie erwähnt für die BaZ. Daniel Zulauf wird weiterhin von Zürich aus und selbstständig arbeiten, in engem Austausch mit der AZ-Wirtschaftsredaktion. Er ist verheiratet und wohnt in Zürich.

Wechsel auch bei «az Limmattaler Zeitung»

Lina Giusto (31) ersetzt Florian Niedermann bei der «az Limmattaler Zeitung». Sie hat einen Master in Management und Ökonomie der Universität Zürich. Sie war unter anderem Analystin bei Accenture und Direktions- und Rechercheassistentin bei Avenir Suisse. Seit März 2015 absolviert sie die Diplomausbildung am MAZ. Lina wird bis zur Beendigung des Stages im Februar 2017 bereits bei der «az Limmattaler Zeitung» in Dietikon arbeiten. Sie wohnt in Zürich.

Mark Walther im Online-Team

Per 1. Februar 2017 wird Mark Walther (26) für das Online-Team arbeiten, als Nachfolger von Silvan Hartmann. Walther ist kein Unbekannter bei «az Nordwestschweiz»: Er war 2014 neun Monate lang Praktikant im Ressort Leben&Wissen, derzeit ist er bis Januar bei der «bz Basel» beschäftigt. Er studierte an der ZHAW Journalismus und Organisationskommunikation und schloss mit dem Bachelor ab. Ab 2008 schrieb er als Freier für diverse Zeitungen unter anderem für die Blick-Gruppe, den Winterthurer «Landbote» sowie «az Nordwestschweiz» und «Schweiz am Sonntag». Er wohnt in Winterthur. (pd)