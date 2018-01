AZ Medien: Patrik Müller nimmt sich eine Auszeit

Patrik Müller, Chefredaktor des Tageszeitungsverbundes «AZ Nordwestschweiz» und der Wochenendausgabe «Schweiz am Wochenende», wird vom 5. Februar bis 29. Juni 2018 eine Weiterbildung in Boston machen (am «Youth and Media Lab» des Berkman Klein Center for Internet and Society in Harvard), wie es in einer Mitteilung heisst.

Die Chefredaktion hat die Aufgabenteilung während dieser Abwesenheit wie folgt geregelt: Rolf Cavalli übernimmt interimistisch die Funktion des Chefredaktors. Raffael Schuppisser als Mantel-Chef und Beat Schmid als Wirtschaftschef und stv. Chefredaktor der «Schweiz am Wochenende» führen ihre Aufgaben wie gewohnt weiter. (pd/ma)