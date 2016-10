AZ Medien: Patrik Müller wird Doppelchefredaktor

Patrik Müller wird per 1. Januar 2017 zusätzlich die Chefredaktion der «az Nordwestschweiz» übernehmen. Die beiden Marken «Schweiz am Sonntag» und «az Nordwestschweiz» kommen damit unter einheitliche Führung, schreibt der Verlag AZ Medien am Donnerstag in einer Mitteilung. Rolf Cavalli, Chef Digitale Medien und Region Aargau, ist neu Stellvertreter des Chefredaktors. Anfang August wurde bekannt, dass Christian Dorer neuer Chefredaktor des «Sonntagsblick» wird (persoenlich.com berichtete).

Müller leitet die «Schweiz am Sonntag», seit diese im September 2007 lanciert worden ist. Nach seinem Studium der Betriebswirtschaft an der Universität St. Gallen, das der 41-Jährige 2000 abschloss, arbeitete Müller zunächst als Wirtschaftsredaktor bei der «Aargauer Zeitung». Danach war er als Reporter für die «SonntagsZeitung» und als Nachrichtenchef für den «SonntagsBlick» tätig.

Rolf Cavalli verantwortet seit 2014 als Chef Digitale Medien die redaktionelle Leitung aller Newsportale der «az Nordwestschweiz» sowie die Regionalressorts der «Aargauer Zeitung» und ist stellvertretender Chefredaktor. Zuvor war der 48-Jährige bei Ringier von 1997 bis 2013 in führenden Positionen der Blick-Gruppe tätig, zuletzt als Chefredaktor von Blick.ch. Cavalli schloss ein Studium an der Universität Zürich in allgemeiner Geschichte und Politologie ab.

Durch die enge Zusammenarbeit von Müller und Cavalli bestätige man den hohen Stellenwert der digitalen Transformation, schreiben die AZ Medien. Der Chefredaktion der «az Nordwestschweiz» gehören weiterhin der stellvertretende Chefredaktor Andreas Schaffner und der Chef vom Dienst Roman Würsch an. Beat Schmid bleibt stellvertretender Chefredaktor der «Schweiz am Sonntag».

«Es freut mich sehr, mit Patrik Müller die ideale Besetzung für den Posten des Chefredaktor der az Nordwestschweiz gefunden zu haben. Zusammen mit Rolf Cavalli wird er die beiden Blätter in die Zukunft führen, sowohl digital wie auch im Print», wird AZ-Medien-Verleger Peter Wanner in der Mitteilung zitiert. (pd)