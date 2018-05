NZZ: Personalisierte News auch für die Regionen

Die «Luzerner Zeitung» und das «St. Galler Tagblatt» haben am Mittwoch ihre neuen Newsportale und News-Apps lanciert. Registrierte Nutzerinnen und Nutzer können neu auf dem Portal und in der App ihre jeweilige Region auswählen und diese als ihre Startseite festlegen, heisst es in einer Mitteilung dazu. Die mobile Applikation für iOS und Android der Regionalmedien bietet neben der klassischen Ansicht im neuen Bereich «Meine LZ» oder «Mein Tagblatt» verschiedene Zusatzfunktionalitäten. Registrierte Nutzer erhalten zudem einen täglichen, auf ihre Region abgestimmten Newsletter und können Artikel in ihrem Profil in einer Merkliste abspeichern.





Zudem führen die beiden Medien neu drei Abomodelle ein. Digital bietet als neues Produkt für 15 Franken pro Monat Zugang zu den Inhalten der News-App sowie zu luzernerzeitung.ch oder tagblatt.ch. Es ist als Monats- oder Jahresabonnement erhältlich. Das Abo Digital Plus bietet nebst dem Webangebot zusätzlich Zugriff auf das E-Paper und auf weitere Services. Mit Print & Digital erhalten Abonnentinnen und Abonnenten das gesamte Angebot auf allen Kanälen und die gedruckte Ausgabe ihrer Zeitung. (pd/wid)