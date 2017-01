Radio 24: Personalrochade an der Limmatstrasse

Céline Werdelis wird per Anfang April Produzentin und Sidekick der Radio-24-«Abig-Show». Die 29-jährige Zürcherin schliesst derzeit die Moderationsausbildung bei toxic.fm ab und absolviert parallel den Journalismus-Lehrgang am MAZ, wie es in einer Mitteilung heisst.

«Bei dem Radiosender zu moderieren, mit dem ich aufgewachsen bin – was will ich mehr? Ich freue mich riesig auf das Team von Radio 24 und auf die Zusammenarbeit mit Maximilian Baumann», wird Werdelis in der Mitteilung zitiert. Neben ihrer Tätigkeit als Produzentin und Sidekick der «Abig-Show» wird sie sporadisch auch selber Sendungen bei Radio 24 moderieren.



Werdelis ersetzt die langjährige Radio 24-Mitarbeiterin Tanja Fetz, welche per März 2017 Leiterin Programmplanung wird und damit verantwortlich ist für sämtliche Programmaktionen und Promotionen von Radio 24.

Ausserdem übernimmt ab sofort Programmleiter Nicola Bomio die Leitung des Moderationsteams. Er tritt damit die Nachfolge von Moderationsleiter Jan Müller an, welcher das Unternehmen verlassen hat (persoenlich.com berichtete).

Zudem wird Daniel Egli, langjähriger Redaktor bei Radio 24, stellvertretender Redaktionsleiter. (pd/clm)