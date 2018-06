Die Juni-Ausgabe von «persönlich», dem Kommunikationsmagazin für Entscheider und Meinungsführer, wartet mit einem Novum auf: Erstmals in der über 54-jährigen Geschichte des Magazins hat es zwei Titelbilder. Eigens für die Goldbach-Feier «25 Jahre Schweizer Privatfernsehen» zieren die beiden Goldbach-Chefs Michi Frank (CEO Goldbach Group) und Alexander Duphorn (CEO Goldbach Media (Switzerland)) die vorderste Seite. Der Grund für diese aussergewöhnliche Aktion: Am 1. Januar 1993 startete die Vorgängerfirma von Goldbach, IP Multimedia, mit den ersten Schweizer Werbefenstern.



Michi Frank zeigte sich vom «exklusiven» Titel begeistert, wie er in seiner Rede an der Goldbach-Party erklärte. Auf dem anderen, «offiziellen» Juni-Cover ist Emanuel Probst, CEO und Miteigentümer von Jura zu sehen. Probst hat das Haushaltsgeräteunternehmen aus dem solothurnischen Niederbuchsiten in den vergangenen 27 Jahren zu einem der international führenden Kaffeevollautomatenhersteller umpositioniert.