In eigener Sache: «persönlich» ist nun erstmals am Kiosk erhältlich

«persönlich», das führende Schweizer Kommunikations- und Marketingmagazin, ist nun erstmals auch am Kiosk erhältlich. Dies ist in der 53-jährigen Geschichte der Fachzeitschrift eine Premiere. Für Verleger Matthias Ackeret ist dies ein Schritt in die richtige Richtung: «Damit wollen wir auch ein Zeichen setzen, dass wir weiterhin an den Print glauben.»

In der neusten Ausgabe, die seit Freitag erhältlich ist, präsentiert Migros-Chef Herbert Bolliger einen revolutionären Vorschlag, um die Folgen des Einkaustourismus zu bekämpfen. Zudem tritt auch der Dachverband der Schweizer Werbung, KS/CS Kommunikation Schweiz, erstmals als Medienpartner von «persönlich» in Erscheinung. Verbandspräsident und Ständerat Filippo Lombardi zeigt sich in einer Grussadresse sehr erfreut über diese Zusammenarbeit. (red)