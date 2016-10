SRF: «persönlich» zu Gast bei «Persönlich»

Bei Daniela Lager begegnen sich in «Persönlich» zwei eigensinnige Ostschweizer Köpfe. In der Sendung erzählen sie aus ihrem Leben: die 35-jährige Schauspielerin Karin Enzler, geboren in Appenzell, und der 53-jährige Verleger, Journalist und Globetrotter Matthias Ackeret, wie es in einer Mitteilung von SRF heisst.

Die ausgebildete Schauspielerin Karin Enzler lebt seit Jahren in Deutschland und ist Ensemblemitglied am Stadttheater Bremen. Ihrer Grossmutter schenkte sie zum 70. Geburtstag das Lied «Saugoof» – inzwischen hat Karin Enzler eine ganze «Trocke voll Musig» mit Appenzeller Chansons gefüllt, eine Hommage an ihre Heimat, Gefühle, über die sie sagt: «um das zu spüren, muss man oft weite Wege gehen und viele Nasen rümpfen…»

Einen weiten Weg hat auch der Verleger und Journalist Matthias Ackeret zurückgelegt. In einem Affentempo hetzte er einmal um den Globus und schrieb unterwegs Karten an Martin Walser. Er wollte den «Dichterfürsten vom Bodensee» an seinen Abenteuern teilhaben lassen. Daraus ist ein Buch geworden – und eine Freundschaft. Neugier, Rastlosigkeit und Disziplin zeichnen den Weg des einstigen Videojournalisten bei TeleZüri.

Die Talkshow «Persönlich» von Radio SRF 1 kommt live aus dem Hotel Hof in Weissbad im Kanton Appenzell Innerrhoden. Der Anlass ist öffentlich und der Eintritt frei. Türöffnung ist um 9 Uhr, Beginn der Sendung um 10 Uhr. Es gibt keine Sitzplatzreservation. (pd/cbe)