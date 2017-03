«Krass! Peter Hogenkamp goes Print» verkündet der «Blick am Abend» am Dienstag über Twitter. Der frühere Digitalchef der «Neuen Zürcher Zeitung» und jetzige Scope-CEO hat ab sofort eine Kolumne mit dem Titel «Digitales Überleben» im abendlichen Pendlerblatt.

Im «Zwei-Wochen-Rhythmus» werde sich Hogenkamp allen Themen widmen, die das Netz bewege, heisst es in der Ankündigung. (wid)