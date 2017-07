SRF: Peter Knäbel wird Champions-League-Experte

Peter Knäbel ergänzt das SRF-Expertenteam in der UEFA Champions League. Der frühere Bundesligaprofi sowie Technische Direktor des FC Basel und des Schweizerischen Fussballverbandes analysiert für SRF alle Spiele des Schweizer Meisters in der europäischen Königsklasse, wie SRF in einer Mitteilung schreibt.

Seinen Einstand gibt Knäbel beim ersten Spiel des FC Basel in der Gruppenphase der Saison 2017/18, die am 12./13. September 2017 beginnt. Der 50-Jährige folgt auf Rolf Fringer, der nach 22 Jahren als Experte bei SRF zu Teleclub wechselte (persoenlich.com berichtete).

Nach wie vor Teil des SRF-Expertenteams in der UEFA Champions League sind Alain Sutter und Benjamin Huggel. Sie begleiten die Liveübertragungen auf SRF zwei im Wechsel mit Knäbel, der als Experte bei sämtlichen Spielen des FC Basel in der Königsklasse vorgesehen ist.

Technischer Direktor beim SFV

Knäbel war zwischen 2014 und 2016 sportlicher Leiter des Hamburger SV. Davor arbeitete der Deutsche viele Jahre in verschiedenen Funktionen im Schweizer Profifussball – nach dem Ende seiner aktiven Karriere zunächst als Technischer Direktor und Nachwuchschef beim FC Basel, in der Folge als Technischer Direktor beim Schweizerischen Fussballverband.

Als aktiver Fussballer lief er unter anderem für den VfL Bochum und den FC St. Pauli in der ersten Bundesliga auf. In der Schweiz spielte Peter Knäbel für den FC St. Gallen und zuletzt für den FC Winterthur, wo er gleichzeitig als Manager sowie als Jugend- und Amateurkoordinator tätig war.

In der Saison 2017/18 zeigt SRF zwei jeden Dienstag und Mittwoch ein Livespiel der UEFA Champions League. Im Programm sei entweder ein Spiel mit Schweizer Beteiligung oder – wenn keine Schweizer Mannschaft im Einsatz stehe – das internationale Topspiel des jeweiligen Spieltags. (pd/wid)