Schawinski: Peter Rothenbühler springt für Sepp Blatter ein

Für die Sendung «Schawinski» vom Montag war Ex-Fifa-Chef Sepp Blatter angekündigt. Doch am Sonntag um 13 Uhr gab er Forfait. Er müsse wegen eines Zwischenfalls am Bein noch am Montag in die Schulthess-Klinik, liess er mitteilen. Dazu Roger Schawinski: «In beinahe sechs Jahren ist dies die erste kurzfristige Absage. Bei einer Sendung mit nur einem Gast ist dies ein besonderes Risiko.»

Da keine Ersatzsendung auf Halde liegt, musste sofort umdisponiert werden. Neuer Gast bei «Schawinski» ist nun Peter Rothenbühler, der über seine Biografie, den Zustand der Boulevardmedien und das aktuelle Verhältnis zwischen Deutsch- und Westschweiz befragt wird. «Ich freue mich auf das Gespräch mit Peter und wünsche Sepp Blatter gute Besserung», meint Schawinski zu persoenlich.com. (ma)