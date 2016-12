NZZ am Sonntag: Peter Wanner wehrt sich für SaS

Die «NZZ am Sonntag» hatte in der Ausgabe vom 18. Dezember geschrieben, die «Schweiz am Sonntag» sei nie aus den roten Zahlen herausgekommen. «Diese Tatsachenbehauptung ist falsch», schreibt nun Peter Wanner, Verleger der AZ Medien, in einer Gegendarstellung in der NZZaS (online nicht verfügbar).

Richtig sei, dass die «Schweiz am Sonntag» (SaS) auch rentable Jahre gehabt habe. Auch die Darstellung, dass die SaS am Ende sei und eingestellt werde, treffe nicht zu. «Richtig ist, dass die ‹Schweiz am Sonntag› in die ‹Schweiz am Wochenende› umgewandelt wird», betont Wanner. Gemäss Fussnote hält die Redaktion der NZZaS an ihrer Darstellung fest. (clm)