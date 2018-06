Keystone-SDA: Philip Hofmann wird Verkaufschef

Keystone-SDA baut den Verkauf aus. Die Position des Head Executive Sales besetzt per Juni 2018 Philip Hofmann, wie das Unternehmen in einer Mitteilung vom Mittwoch schreibt. Der erfahrene Verkaufsprofi zeichne für den Ausbau der Key Clients und Serviceleistungen verantwortlich. Damit will die Agentur «die zentrale Bedeutung des Verkaufs in der Ausrichtung der neu fusionierten Firma unterstreichen».

Hofmann bezeichnet sich selbst als «Kind der Medien». Die Stationen in seinem Lebenslauf sind: Goldbach Media AG, TV3, Belcom AG. Der 41-jährige Zürcher bringe «ein hervorragendes Netzwerk zu Medien, Agenturen und Unternehmen» mit. Dies sei zentral, um die Key Clients auf- und auszubauen sowie die Serviceleistungen der Agentur zu verkaufen.

Philip Hofmann war zuletzt bei der Stellenvermittlungsfirma «hans hofmann & partner» tätig. Er verliess 2014 die AZ Medien, um beim Unternehmen seines Vaters als Mitinhaber und Geschäftsführer einzusteigen (persoenlich.com berichtete). Inzwischen sei er an dieser Firma nicht mehr beteiligt, heisst es von Seiten Keystone-SDA auf Anfrage von persoenlich.com.

Die Besetzung dieser neu geschaffenen Stelle mit Philip Hofmann sei strategisch wichtig, lässt sich Rainer Kupper, CMO der Keystone-SDA zitieren, und weiter: «Der Verkauf hat in der neuen Firma eine zentrale Bedeutung. In der Fussballsprache würde ich Philip Hofmann als einen Top-Transfer bezeichnen. Mit ihm können wir in der Champions League bestehen und siegen». (pd/eh)