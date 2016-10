Ringier: Philipp Mäder wechselt nicht zum «SonntagsBlick»

Ringier muss per neuem Jahr einen neuen stellvertretenden Chefredaktor des «SonntagsBlick» suchen: Der im August angekündigte verlagsinterne Wechsel von Philipp Mäder, dem heutigen

Nachrichtenchef der «Schweizer Illustrierten», zum Sonntagstitel findet nicht statt.



Der Wechsel unterbleibt aus privaten Gründen, wie Ringier am Freitag mitteilte. Mäder bleibe in einer neuen Funktion als Politik-Chef und als Verantwortlicher für digitale Projekte bei der

«Schweizer Illustrierten» und werde vorwiegend in Bern tätig sein.



Die Stelle des stellvertretenden «SonntagsBlick»-Chefredaktor wird gemäss Mitteilung anderweitig besetzt .Die Suche sei bereits im Gange. (sda)